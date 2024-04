Freccia Vallone 2024: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

Seconda delle tre gare del Trittico delle Ardenne: in mezzo all’Amstel Gold Race e alla Liegi-Bastogne-Liegi, mercoledì va in scena la Freccia Vallone, una classica ormai storica e sempre spettacolare con lo storico arrivo sul durissimo Mur de Huy che fa sempre grandissima selezione e spariglia le carte.

Il circuito sarà durissimo con due salite da affrontare: prima la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5% per scaldare i motori, per poi arrivare appunto al Muro de Huy. 1300 metri con la pendenza media del 9,6% e picchi che negli ultimi 400 metri arriveranno addirittura sopra il 17%, con percentuali praticamente sempre in doppia cifra fino al traguardo.

PARTECIPANTI

Tanti saranno i grandi nomi che si cimenteranno alla Freccia, a partire da Tom Pidcock, reduce dalla bellissima vittoria in volata all’Amstel Gold Race: il britannico sarà ancora il riferimento della INEOS Grenadiers. Sarà presente Marc Hirschi che questa corsa l’ha vinta nell’edizione sui generis del 2020, spostata in autunno per il Covid: insieme a lui il compagno di squadra Juan Ayuso, piuttosto in sordina alla Amstel, oltre a Joao Almeida e Brandon McNulty che faranno parte della corazzata UAE Team Emirates. Occhio anche a Mattias Skjelmose, che lo scorso anno sul Mur de Huy si inchinò solo a un immenso Tadej Pogacar. Occhio anche a Simon Yates che potrebbe essere adatto in un arrivo di questo tipo, così come Benoit Cosnefroy, vincitore la settimana scorsa alla Freccia del Brabante e secondo alla Freccia nel 2020.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2024

Mercoledì 17 aprile

Charleroi-Huy (198.6 km)

Orario di partenza: ore 11.35

Orario arrivo stimato: ore 16.25

FRECCIA VALLONE 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaisportHD (canale 58 dgt, in chiaro) dalle 14.25; Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 14.30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.25, Eurosport.it, Discovery+ dalle 12.45, DAZN, Sky Go, NOW dalle 14.30

Diretta testuale: OA Sport