MotoGP, Viñales in pole position con il record a Austin. 3° Marquez, Bagnaia e Bastianini in seconda fila

Maverick Viñales ha dominato la scena nelle qualifiche di Austin, frantumando il record della pista e conquistando una straordinaria pole position per il Gran Premio delle Americhe 2024, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP. 26ma partenza al palo della carriera nel Motomondiale (la 15ma in top class) per lo spagnolo dell’Aprilia, che si conferma estremamente performante in sella alla RS-GP 24 sul COTA.

L’ex pilota di Suzuki e Yamaha ha fermato il cronometro in 2’00″864 al termine di un time-attack mostruoso, rifilando distacchi davvero elevati al resto della concorrenza e candidandosi ad un ruolo da protagonista assoluto in vista della Sprint e della gara. Prima fila tutta spagnola completata dal rookie della GasGas Pedro Acosta, fantastico 2° a 328 millesimi dalla vetta, e dall’otto volte iridato Marc Marquez, 3° a 402 millesimi con la Ducati GP23 del Team Gresini.

Il “Re di Austin” precede in classifica le tre Ducati ufficiali di riferimento, che occupano interamente la seconda linea dello schieramento: 4° il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia a 0.488 dalla testa, 5° Enea Bastianini a 0.575 e solo 6° Jorge Martin a 0.647 in seguito a due cadute durante il suo primo run in Q2. Da registrare tra gli altri centauri italiani l’8° posto di Fabio Di Giannantonio subito davanti a Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, mentre Luca Marini è uscito in Q1 con l’ultimo tempo sulla Honda.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AMERICHE MOTOGP 2024

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 2’00.864 5 6 345.0

2 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 2’01.192 6 7 0.328 0.328 347.2

3 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 2’01.266 2 6 0.402 0.074 347.2

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’01.352 5 7 0.488 0.086 345.0

5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’01.439 2 5 0.575 0.087 343.9

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 2’01.511 4 5 0.647 0.072 347.2

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 2’01.562 2 4 0.698 0.051 346.1

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 2’01.667 5 6 0.803 0.105 342.8

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 2’01.737 6 7 0.873 0.070 342.8

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 2’02.279 3 6 1.415 0.542 347.2

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 2’02.297 6 7 1.433 0.018 343.9

12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 2’01.553 5 6 (*) 0.012 340.6

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q1 2’01.726 6 7 (*) 0.185 0.173 342.8

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q1 2’01.844 3 7 (*) 0.303 0.118 343.9

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 2’01.893 5 6 (*) 0.352 0.049 342.8

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 2’02.089 6 6 (*) 0.548 0.196 340.6

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’02.140 4 5 (*) 0.599 0.051 345.0

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 2’02.223 5 6 (*) 0.682 0.083 340.6

19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 2’02.380 5 6 (*) 0.839 0.157 341.7

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 2’02.829 5 6 (*) 1.288 0.449 347.2

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 2’03.114 6 6 (*) 1.573 0.285 338.5

22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 2’03.249 5 6 (*) 1.708 0.135 337.5