MotoGP, Pedro Acosta: “Soddisfatto della prima fila e nella Sprint Race me la voglio giocare”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Austin, la pole-position è andata allo spagnolo Maverick Vinales che ha preceduto un sorprendente Pedro Acosta (GasGas) e il “Re del Texas”, Marc Marquez (Ducati Gresini). In quarta e quinta posizione le due Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e di Enea Bastianini, a precedere il leader del campionato, Jorge Martin, protagonista di due cadute nel suo primo run.

Strepitoso Acosta che, nel ruolo di rookie, si conferma velocissimo per capacità di adattamento e prestazione pura, su uno dei tracciati più complicati del calendario. Una prima fila davvero significativa per lui, parlando di un ragazzo di soli 19 anni. Non ci sono dubbio che siamo al cospetto di un pilota di grande qualità.

“Essere in prima fila in top-class, su un circuito come questo insieme a Vinales e Marquez è una grande soddisfazione ma, visti i miei avversari, si preannuncia uno start complicato. Io ho cercato di non commettere errori e ci sono riuscito e ora penso alla Sprint Race, voglio giocarmela. Non ho nulla da perdere“, le parole di Acosta ai microfoni di Sky Sport.

L’appuntamento è fissato per le 22.00 italiane per la Sprint e si prevede una gara di 10 giri molto tirata in cui i centauri daranno tutto quello e in cui il giovane iberico vorrà continuare a stupire.