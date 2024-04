MotoGP, Sprint Race da incubo per Bagnaia ad Austin: partenza pessima, ritmo inconsistente

Se ne va la prima parte del weekend del Gran Premio delle Americhe ad Austin con la Sprint Race. Una Sprint Race veramente negativa e poco convincente per il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia che arriva solo ottavo, ben al di sotto del suo livello abituale e sempre lontano dalle posizioni che contano e, oltretutto, più lontano dal vertice dopo questa gara: sempre dietro a Binder e Bastianini e a -28 punti da Jorge Martin.

Una gara corta che non fa ben sperare neppure in ottica di quella vera e propria di domani per Pecco, che è apparso davvero inconsistente nel giro da qualifica, arrivando distante e in seconda fila e soprattutto nella partenza e nel ritmo gara avuto in questo pomeriggio americano.

Bagnaia partiva dalla quarta posizione, ma è incappato in una partenza davvero da incubo: allo start la sua moto si è impennata e in un batter d’occhio il centauro piemontese si è ritrovato nella pancia del gruppo, in decima posizione. Una partenza che ha avuto ripercussioni anche sui giri successivi, nei quali non è riuscito a reagire ed è stato passato anche da Raul Fernandez.

La riserva da sciogliere sulla gara di domani può essere una partenza diversa e quindi una gara impostata non dalle retrovie: questo potrebbe favorire un ritmo migliore per Pecco. Oggi, anche quando ha avuto un po’ di pista libera, ha girato su tempi ampiamente superiori a quelli di Viñales, chiudendo impietosamente a 9″4 di ritardo. Serve una scossa domani, visto che le Sprint Race continuano ad essere un tallone d’Achille dall’incidente di Barcellona dell’anno scorso.