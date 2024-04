MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Americhe 2024: Vinales precede Marquez, 4° Martin, 6° Acosta, 15° Bagnaia

Un lanciatissimo Maverick Vinales ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il vincitore della Sprint Race di ieri ha concesso il bis con un ottimo 2:02.341.

Alle sue spalle altri cinque connazionali. Un vero e proprio festival spagnolo. Secondo Marc Marquez (Ducati Gresini) a 176 millesimi, quindi terzo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) a 278. Quarta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac) a 557, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 578, mentre è sesto il rookie Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 730.

Settima posizione per Brad Binder (Red Bull KTM) a 735 millesimi, ottava per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 872, mentre è nono il primo degli italiani, Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 877. Enea Bastianini (Ducati Factory) si ferma in 11a posizione a 999 millesimi da Vinales, quindi 13° Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 1.040, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.048 e Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 1.158.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi del warm-up del COTA.

CLASSICIA TEMPI WARM-UP GP AMERICHE 2024

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’02.341 3 5 336.4

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.517 5 5 0.176 0.176 338.5

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 2’02.795 5 5 0.454 0.278 336.4

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’02.898 5 5 0.557 0.103 340.6

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.919 4 5 0.578 0.021 340.6

6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’03.071 3 5 0.730 0.152 346.1

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’03.076 5 5 0.735 0.005 346.1

8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’03.213 5 5 0.872 0.137 347.2

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 2’03.218 4 5 0.877 0.005 342.8

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’03.333 4 5 0.992 0.115 339.6

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.340 5 5 0.999 0.007 342.8

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 2’03.368 4 5 1.027 0.028 338.5

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’03.381 4 5 1.040 0.013 345.0

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 2’03.389 5 5 1.048 0.008 337.5

15 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.499 5 5 1.158 0.110 342.8

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.515 3 5 1.174 0.016 341.7

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’03.648 5 5 1.307 0.133 340.6

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.750 3 5 1.409 0.102 338.5

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 2’03.786 4 5 1.445 0.036 340.6

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’03.911 4 5 1.570 0.125 339.6

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.975 3 5 1.634 0.064 341.7

22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 2’04.379 5 5 2.038 0.404 338.5