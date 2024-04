F1, Nico Hülkenberg lascia la Haas a fine 2024. Sarà in Audi nel 2026

Una notizia che si attendeva. Nico Hülkenberg e il team Haas di F1 non daranno seguito al loro rapporto nel Circus. L’avventura del pilota tedesco con la scuderia americana finirà al termine della stagione 2024. A rivelarlo è stato proprio la squadra statunitense, sottolineando il grande lavoro svolto dal racing driver teutonico con il team.

“Grazie per il suo contributo alla squadra, teniamo molto a lui e ci è piaciuto lavorare con Nico“, ha dichiarato il Team Principal, Ayo Komatsu. Chiaramente ci sarà da affrontare il lungo campionato di quest’annata, prima dei saluti. A questo proposito è arrivata anche l’ufficialità della futura destinazione di Hülkenberg. Nel 2025, infatti, ci sarà il nuovo sodalizio con la Sauber, che di fatto anticipa quanto avverrà nel 2026, visto l’avvento di Audi che rivelerà la scuderia elvetica.

BREAKING: Nico Hulkenberg will race with Kick Sauber in 2025!

#F1 pic.twitter.com/P7vkj0rRma — Formula 1 (@F1) April 26, 2024

“Torno alla squadra con cui ho lavorato nel 2013 e ho un bel ricordo del forte spirito di squadra che si avverte in Svizzera. La prospettiva di correre per Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in F1 con tanta determinazione, è un’opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico di questo tipo con una Power Unit prodotta in Germania è un grande onore per me“, le parole di Nico sul suo trasferimento.

A questo proposito, come dichiarato dal collega Lawrence Barretto, il sedile della Haas per il 2025 potrebbe essere riservato al giovane Ollie Bearman, terzo pilota della Ferrari e attualmente impegnato in F2. Il talentuoso pilota britannico, messosi in evidenza nel GP di Arabia Saudita in sostituzione dello spagnolo Carlos Sainz (fermato da un attacco di appendicite acuta), potrebbe essere al volante della macchina americana a partire dall’anno venturo.