MotoGP, Pedro Acosta: “Venerdì affrontato bene, stiamo migliorando”

Avvio positivo per Pedro Acosta nel venerdì dedicato alle prove del GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il “rookie delle meraviglie” ha infatti centrato una buona sesta posizione nelle pre-qualifiche, dimostrando già un buon passo sul tracciato di casa.

L’iberico nello specifico ha registrato un gap di 0.414 rispetto al leader Francesco “Pecco” Bagnaia, primo in 1:36.025, piazzandosi alle spalle di Jorge Martin, quinto con un ritardo di 0.410. Una volta arrivato al parco chiuso, il padrone di casa ha commentato quanto fatto.

“Alla fine, come dico sempre, le FP1 sono la sessione più complicata dell’intero weekend e l’abbiamo superata bene – ha detto Acosta ai microfoni di AS -. Per il pomeriggio abbiamo fatto un paio di modifiche che sono andate abbastanza bene, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, lavorando anche sul ritmo e pensando un po’ alla gara per non avere lo stress che avevamo in America in griglia. Penso che tutti seguiranno più o meno la stessa strada”.

Acosta ha quindi proseguito: “Penso che stiamo facendo un buon lavoro, penso che lo stiamo facendo con calma e senza fretta: quella mi ha ucciso un po’ nel mio primo anno in Moto2, quando volevo vincere tutto molto velocemente. Adesso andiamo piano, stiamo migliorando la moto poco a poco, qui abbiamo cambiato di nuovo la spugna della sella, abbiamo cambiato anche l’apertura del manubrio. Stiamo ancora adattando la moto, pensando all’ergonomia. A poco a poco stiamo arrivando a quello che vogliamo”.