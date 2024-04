MotoGp, Enea Bastianini: “Speravo di essere un po’ più avanti, T3 il mio punto debole”

Ottavo tempo per Enea Bastianini nelle pre-qualifiche del GP di Spagna. Il centauro della Ducati ha chiuso la propria prova in 1:36.480, a 455 centesimi dal compagno di squadra e due volte campione del mondo Pecco Bagnaia e al termine della giornata non si mostra super soddisfatto.

“Speravo di essere un po’ più avanti – afferma ai giornalisti – ma nel T3 commetto degli errori che non mi permettono di essere incisivo. Quel settore è un po’ il mio punto debole, sono in linea con gli altri sul resto del tracciato. Siamo vicini, quindi il mio obiettivo per domani è quello di migliorare lì“.

Il numero 23 prosegue: “Oggi ho utilizzato molto le gomme medie per capire le potenzialità facendo alcune prove, non credo sia andata nemmeno tanto male. La morbida va meglio, non ci ho girato molto ma vedendo il ritmo degli altri mi fa capire che sarà la gomma giusta per la sprint“.

“Nel complesso le sensazioni in sella non erano per nulla male, la moto ha risposto bene – prosegue Bastianini, che ha già in mente cosa poter fare per migliorare – adesso analizzerò la telemetria ed i dati di Marc Marquez, che va molto forte nelle curve a sinistra, anche perché abbiamo uno stile affine: spingo molto in entrata, mentre Bagnaia e Martin fano l’opposto“.