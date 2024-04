MotoGP, Jorge Martin dichiara: “Team ufficiale nel 2025 o me ne vado”

Dichiarazioni forti di Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP sul suo futuro. Lo spagnolo del Team Pramac ha chiuso in quinta posizione il venerdì del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, crescendo nel pomeriggio delle pre-qualifiche.

A far parlare però sono le sue parole a Sky Sport in un’intervista realizzata dall’inviato Sandro Donato Grosso, svelando quali sono i piani per il futuro: “Vediamo se la fiducia che hanno in me è al 100%. Se non mi mettono in un team ufficiale vado via. La mia storia deve continuare con Ducati nel team ufficiale. Ma io devo sognare con una squadra tutta al 100% per me e questo accadrà sicuramente l’anno prossimo“.

Sulla scelta di Bastianini fatta lo scorso anno: “Nel 2022 io ed Enea volevamo il team ufficiale, ma io non riuscivo a fare risultati. Ducati ha visto che Bastianini faceva meglio ed è normale che abbiano preso lui, l’anno scorso loro volevano me ma non c’era la possibilità perché c’erano contratti di mezzo“.