MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un piazzamento importante, ora pensiamo alla Sprint Race e al GP”

Un ritrovato Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP della Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP in scena sul circuito di Jerez De La Frontera.

Una bella prova quella del centauro del Team VR46, abile a raccogliere la seconda posizione piazzandosi alle spalle di Marc Marquez e davanti a Jorge Martin.

Grande la soddisfazione del pilota che, una volta giunto al parco chiuso, ha analizzato a caldo la sua prova: “È bello, dopo ieri ci voleva riconfermarsi anche oggi in qualifica, adesso mancano i due step più importanti che sono la Sprint e la gara. Però intanto ci godiamo questo momento, sono molto contento“.

Bezzecchi ha quindi aggiunto: “Credo che avrei potuto fare bene anche sull’asciutto, non so dire se avrei potuto fare la prima fila, ma sicuramente avrei lottato per farla. Quindi sono contento. In queste condizioni ci vuole anche un po’ di fortuna. Oggi è andata bene”.

“Bez” ha poi chiosato: “Sprint? Speriamo che si asciughi tutto e divertirci sull’asciutto che dà più gusto“.