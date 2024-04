Perché Bagnaia è in difficoltà? “La Ducati vibra e non capiamo il motivo”

Francesco Bagnaia ha iniziato il suo Mondiale di MotoGP 2024 non certo nelle modalità che avrebbe sognato. Il due-volte campione del mondo, infatti, è solamente quinto in classifica generale con 30 lunghezze di distacco dal leader Jorge Martin ma, quello che più preoccupa, è che sulla sua GP24 vengano segnalati problemi importanti e non di semplice soluzione come si è visto anche nella FP1 del GP di Spagna disputata questa mattina.

Il tracciato di Jerez de la Frontera, solitamente, dà il via alla campagna europea e alla stagione vera e propria. Il pilota del team Ducati Factory non è dello stesso avviso. “Il campionato inizia alla prima gara. Siamo a 30 punti dal primo e dobbiamo trovare un po’ più di performance. Abbiamo avuto un po’ di complicazioni nelle prime gare, sempre dovute a queste vibrazioni che non sappiamo da dove derivino e, soprattutto, sono poco prevedibili”. (Fonte: Sky Sport).

“Pecco” prova a entrare un po’ più nello specifico: “Per fare un esempio ad Austin il sabato le avevo a destra, la domenica a sinistra e in momenti diversi. Quindi è molto complicato per gli ingegneri capire il tutto però penso che una strada la stiamo trovando. Abbiamo analizzato molto i dati, abbiamo capito che questo moto ha un bilanciamento un po’ diverso che non ci saremmo aspettati. Stiamo lavorando”.

Ad ogni modo, anche se i problemi non mancano, il nativo di Torino non sembra scosso: “Preoccupazione? Direi di no. Se fossimo a metà campionato o a sei gare dalla fine sì. Ora ne sono passare solo 3. Sappiamo però che 30 punti non sono pochi. Abbiamo buttato via una gara per un contatto e quello sicuramente non aiuta, l’importante sarà trovare la quadra”.

Jerez de la Frontera darà la scossa a Bagnaia? “Vedremo. Qui ho vinto con due moto molto diverse la GP22 era simile a questa, la GP23 aveva dei punti della pista a favore. Secondo me partendo bene capiremo subito la direzione. I possibili rivali? KTM un anno fa andò molto forte e sicuramente sarà della partita con le due moto ufficiali assieme a Pedro Acosta. Occhi anche all’Aprilia e Maverick Vinales specialmente nella prima fase di gara”.