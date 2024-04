MotoGP, Maverick Vinales: “Migliorati grazie al balance, ma ancora non sono efficace nel terzo settore”

Non molla di un centimetro Maverick Vinales. Dopo il dominio assoluto ad Austin il pilota dell’Aprilia si è reso protagonista di un grande venerdì a Jerez De La Frontera per il GP della Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2024, conquistando una preziosa seconda posizione nelle pre-qualifiche.

Nello specifico l’iberico ha preceduto di un decimo Francesco “Pecco” Bagnaia, leader in 1:36.025, dimostrazione di una grande competitività e di una grande fiducia ritrovata da parte del centauro, intenzionato a fare bene sul tracciato di casa. Intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, il nativo di Figures ha commentato la sua prestazione.

“Stiamo andando benissimo – ha detto il pilota -, penso che questa pista sia molto difficile; ognuno di noi fa tantissimi test, quindi credo che siamo tutti settati bene. È stata una buona prova per vedere il nostro attuale livello. Siamo molto migliorati rispetto allo scorso anno, ancora nel terzo settore non credo di essere troppo efficace, ma sono soddisfatto sia del passo che del giro“.

Vinales ha quindi proseguito parlando del suo cambiamento: “Gradualmente abbiamo cambiato la moto, trovando finalmente quel balance che mi consente di girare meglio. Prima avevo un muro che non riuscivo a varcare; una volta individuato lo abbiamo infranto. Poi quando sei in fiducia e al top delle classifiche, tutto diventa più semplice. Il lavoro è stato tutto sulla parte ciclistica, con l’elettronica siamo a posto. Chiaramente da pista a pista hai bisogno di aggiustarti, ma la svolta è arrivata grazie al balance. Adesso guido la moto come mi piace, posso fare bei tempi“.