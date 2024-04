MotoGP, Marc Marquez: “Subito molto veloce, devo migliorare il T4 che risulta decisivo”

Chiude con il sorriso Marc Marquez il suo venerdì del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini ha messo in mostra un ottimo feeling con moto e pista e si è dimostrato pronto per puntare in alto nel corso del weekend andaluso.

Le pre-qualifiche della classe regina hanno visto Francesco Bagnaia chiude in vetta con il nuovo record della pista in 1:36.025, davanti a Maverick Vinales (+0.100) e proprio Marc Marquez (+0.143) che, tuttavia, si era presentato al T3 con 331 millesimi di vantaggio sul campione del mondo. Quarto Marco Bezzecchi a 339 millesimi, quinto Jorge Martin a 410 mentre è sesto Pedro Acosta a 414.

Al termine del venerdì di Jerez de la Frontera, il “Cabroncito” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Effettivamente il T4 è il settore nel quale devo migliorare assieme a curva 5 del T2. Nel T4 devo ancora capire come farlo, diciamo che non sono costante”.

Lo spagnolo prosegue: “Sono uscito in pista e sono subito andato forte e al limite. Vediamo domani come andranno le cose. Sul giro secco penso che potremo andare bene, ma qui un decimo o due ti fanno scivolare anche di tre file. Sono contento, ho avuto conferme di quanto fatto ad Austin”.