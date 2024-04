MotoGP, Francesco Bagnaia fiducioso: “Abbiamo risolto gran parte dei problemi, ora possiamo lottare per il vertice”

Finalmente un venerdì da vero Bagnaia. Pecco batte il record della pista a Jerez de la Frontera che già gli apparteneva e chiude al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna con un grandissimo tempo. Dopo il weekend da dimenticare di Austin, il due volte campione del mondo prova a riscattarsi sul tracciato che gli ha regalato il successo negli ultimi due anni.

Queste le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Ci siamo focalizzati molto su quello che non ha funzionato nelle ultime gare e abbiamo portato avanti tantissimi dati e tantissime analisi, il mio team ha fatto mille riunioni prima di arrivare qui ed insieme abbiamo programmato un primo giorno come se fosse un test e ha funzionato. Alla fine siamo riusciti a risolvere molte cose a tre run dalla fine, l’ultima run l’ho fatta con la gomma usata e sono molto contento perché ne avevamo bisogno, mi mancava questo feeling. Finalmente abbiamo il potenziale per lottare con più sicurezza e con più armi per le prime posizioni”.

Sulle difficoltà avute durante il mattino: “Stamattina il turno non è partito come volevamo, abbiamo avuto un po’ di difficoltà con la frizione, ma una volta messa a posto abbiamo fatto il primo step del lavoro che volevamo fare e ho fatto il miglior tempo all’ultimo con la gomma media e mi trovavo abbastanza bene”.

Sul lavoro svolto nel pomeriggio: “Oggi pomeriggio ho tenuto un buon passo e ho fatto bene anche nell’ultima run con la gomma usata. Tra soft e media non c’è troppa differenza fino al dodicesimo/tredicesimo giro. Secondo me la gomma della Sprint sarà la soft, per la gara lunga non saprei, vedremo domani dopo la Sprint. Il pregio della moto 2023 è stato il grip, più simile all’Aprilia, mentre con la moto nuova abbiamo avuto delle difficoltà nel capirla, ma in frenata è nettamente superiore, mentre il grip dobbiamo ancora un po’ trovarlo“.