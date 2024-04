MotoGP, Maverick Vinales: “Domani mi aspetto tre o quattro piloti raccolti in un decimo”

Maverick Vinales ha terminato al secondo posto le pre-qualifiche del GP delle Americhe, appuntamento numero tre del Motomondiale 2024 di MotoGP. Un risultato importante per il pilota dell’Aprilia che, dopo la caduta nella gara lunga di Portimao, è intenzionato a recuperare terreno in terra statunitense.

Ma un po’ come già espresso dal leader Jorge Martin, anche lo spagnolo è convinto che domani la musica sarà diversa, complice una possibile risalita da parte di alcuni rivali. Proprio questo è stato uno degli argomenti principali sciorinati dal nativo di Figueres dopo la sessione:

“Si può sempre trarre il meglio da questa moto, essere davanti e lottare – ha spiegato Vinales a Sky Sport Italia – Oggi sento che ce la possiamo fare. Domani qualcuno andrà forte, ma noi proveremo a stare davanti. Sono fiducioso perché riesco a fare dei giri veloci. Credo che saremo almeno in tre o quattro tutti raccolti in un decimo”.

L’iberico ha poi aggiunto: “Oggi abbiamo ottenuto dati interessanti per approfondire e migliorare. Domani sarà una giornata splendida. Sono concentrato e positivo. Io faccio una gara per spingere, non si può perdere neanche un decimo in questo Mondiale. Proverò a fare tutto. Credo che tutte le gare siano fisiche, spero di poter fare tutti i giri al 100%”.