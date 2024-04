MotoGP, Francesco Bagnaia: “Miglior venerdì da un po’ di tempo, la soft ha più potenziale”

Un venerdì estremamente positivo per Francesco Bagnaia. Il Campione del Mondo di MotoGP ha infatti chiuso le pre-qualifiche del GP delle Americhe 2024 in quarta posizione, invertendo così il solito trend delle prime sessioni che solitamente lo vede più attardato in classifica.

Il pilota in sella alla Ducati nello specifico ha rimediato un gap di +0″411 rispetto al velocissimo Jorge Martin, leader con il crono di 2’01.397 davanti a Maverick Vinales e Marc Marquez. Un tempo dunque molto importante, come rimarcato dal diretto interessato in fase di commento:

“Credo sia stato il miglior venerdì da un po’ di tempo – ha ammesso Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Sono contento, era un po’ che non riuscivo a trovarmi così. In Qatar per il grip siamo riusciti a sopperire qualche lacuna, a Portimao abbiamo fatto fatica. Qui invece abbiamo fatto bene da subito e siamo migliorati nel pomeriggio. Abbiamo deciso di portare avanti una strategia diversa dagli altri montando una media; non è andata male ma la soft ha del potenziale più. Sono soddisfatto”.

“Pecco” ha poi continuato paragonando le prestazioni della sua moto con quella di Martin: “Mi sento abbastanza forte, il più veloce nel passo gara con la soft è stato Martin che ha fatto un 228 all’ottavo giro di gomma, io con la media ho fatto un 231 al dodicesimo. Non è tanto la performance che può avere la soft ma la ripetibilità. Vedremo domani“.

Bagnaia ha quindi chiosato: “Io penso che sia battibile, sono contento del mio time attack ma non è stato speciale. Nel primo era il primo run che facevo con la soft, nel secondo era importante chiuderlo e ci siamo tenuti un po’ di margine. Era giusto non prendersi troppi rischi“.