MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ci voleva un risultato così! Mi sono adattato alla moto e ora si vede”

Marco Bezzecchi sorride convinto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il pilota riminese ha finalmente conquistato il suo primo podio della stagione, in una gara nella quale ha battagliato con i primi della classe come gli capitava un anno fa.

La gara ha visto il successo di Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez, quindi terzo proprio Marco Bezzecchi. Quarta posizione per Alex Marquez, quinta per Enea Bastianini, sesta per Brad Binder, settima per Fabio Di Giannantonio, quindi Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Pedro Acosta completano la top10.

Al termine della gara sulla pista andalusa, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo podio. Ho vissuto un inizio di anno difficile, un po’ come avevo chiuso lo scorso campionato. Reagire in questo momento qui a Jerez, dove nella scorsa edizione avevo sofferto davvero tanto è molto importante. Ringrazio il team che non ha mai smesso di supportarmi e credere in me”.

Il portacolori del team Ducati Pertamina VR46 prosegue la sua analisi: “Non ho molte parole. Sono molto emozionato. Posso solo dire che ci voleva dopo tante difficoltà. Mi sono divertito, ovviamente è più facile quando vai bene. Sono riuscito a passare Marc Marquez, ma non avevo il passo per stare con Pecco. Nel finale ho gestito il podio. Già dalla partenza avevo capito che potevo fare bene. In cosa sono migliorato? Ho cercato di adattarmi alla moto e ho modificato un po’ la mia guida. Qui, però, già da venerdì mi sono sentito a mio agio”.