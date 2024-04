VIDEO MotoGP, riviviamo l’epica battaglia tra Bagnaia e Marquez: sorpassi indelebili a Jerez

Una gara da lasciare senza parole quella di Francesco Bagnaia: dopo le tante difficoltà dell’inizio di stagione, il campione del mondo torna a ruggire a Jerez de la Frontera, vincendo il Gran Premio di Spagna davanti a Marc Marquez al termine di un duello epico e straordinario. Una gara nella quale non ha avuto punti deboli e non ha sbagliato niente.

Marquez sin dall’inizio del fine settimana aveva mostrato il suo feeling su questo tracciato con la sua Ducati e, dopo aver sorpassato Marco Bezzecchi, a pista libera si è messo alla caccia di Bagnaia e l’ha raggiunto per sfidarlo durante gli ultimi cinque giri.

Finale di gara che è stato di palpitazioni, fatto di sorpassi e controsorpassi tra due campioni assoluti del motociclismo. Si sono toccati a cinque giri dalla fine con Marquez che è entrato all’interno e Bagnaia ha incrociato, riuscendo ad appoggiarsi, tirare una piccola carenata e ributtarsi dentro.

Riviviamo il duello epico tra i due nel finale di gara:

Pouring their hearts out into this!

An instant classic is upon us! @marcmarquez93 @PeccoBagnaia FOR THE LEAD ⚔️#SpanishGP pic.twitter.com/J1gjmH3HUm

— MotoGP™ (@MotoGP) April 28, 2024