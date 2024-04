MotoGP, Jorge Martin: “Non mi aspettavo di essere in prima fila su pista umida a Jerez”

Mettere fieno in cascina. È con questo spirito che lo spagnolo Jorge Martin ha affrontato le qualifiche del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, la pioggia è arrivata e ha scombinato non poco i piani dei team. In tutto questo, si è venuta a creare la condizione peggiore per i piloti, ovvero di umido.

Di conseguenza, si è dovuto fare di necessità virtù. Il migliore è stato Marc Marquez, che in sella alla Ducati Gresini ha ottenuto la pole-position. Alle spalle dell’asso iberico si sono classificati un redivivo Marco Bezzecchi, sulla Ducati del team gestito da Valentino Rossi, e il leader della classifica generale, Jorge Martin (Ducati Pramac).

Un buon riscontro per quest’ultimo, in considerazione delle difficoltà dei suoi inseguitori nella graduatoria iridata, in particolare Francesco Bagnaia (7°) con la Ducati Factory. “Oggi non mi aspettavo di essere così avanti, quando ci sono queste condizioni di asfalto faccio molta fatica. Sono riuscito a trovare il modo giusto di guidare, essere in prima fila è importante“, ha raccontato Martin ai microfoni di Sky Sport.

“Era la prima volta con il bagnato e dobbiamo ancora lavorare sulla messa a punto, ma tutto sommato mi sono trovato bene. Sinceramente spero che la Sprint Race sia asciutta, perché come passo gara ero messo piuttosto bene. Se dovesse piovere, proveremo a fare il meglio possibile“, ha concluso l’iberico. Sprint che prenderà il via alle 15.00 e c’è incertezza sul meteo.