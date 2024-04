MotoGP, Pedro Acosta: “Il primo podio è stato speciale, ma non cambio le mie aspettative”

Pedro Acosta si presenta carico ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas andrà in scena una tappa di estrema importanza che ci permetterà di capire in maniera più precisa i reali valori in pista dopo quanto visto a Lusail e Portimao.

Nel caso del portacolori del team Gas Gas Tech3 arriva un weekend che gli darà la chance di prolungare il suo ottimo inizio di stagione. Dopo le buone cose fatte vedere in Qatar, e il clamoroso podio in Portogallo, il nativo di Mazarrón non ha la minima intenzione di fermarsi e vuole continuare a stupire il mondo della classe regina anche sul difficilissimo COTA.

Il pilota classe 2004 inizia la sua conferenza parlando di quanto fatto in questo inizio di annata: “Aver centrato il mio primo podio e quello di Gas Gas è davvero splendido. Le aspettative su di me cambiano? Io so che non penso troppo ai risultati. Sicuramente abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato. La pista mi piace e farò di tutto per godermi il weekend”.