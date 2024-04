MotoGP, le prime tre gare di Marquez sembrano indicare come “la verità stia nel mezzo”. Finito? No. In declino? Sì

“In medio stat virtus” dicevano i latini, ovvero “la virtù sta nel mezzo”. Il linguaggio popolare ha poi storpiato questo broccardo in “la verità sta nel mezzo”, un concetto comunque applicabile alla situazione di Marc Marquez e della Honda.

Il Mondiale di MotoGP 2024 ha mandato in archivio tre gare, le prime con il carismatico spagnolo e l’azienda di Saitama impegnati da avversari dopo un proficuo sodalizio durato dieci anni, ma logorato dal corso degli eventi. Il nodo gordiano relativo alla reale competitività di El Trueno de Cervera sta, ora , cominciando a essere sciolto.

Non c’è dubbio che quella di inizio 2024 sia la miglior versione di Marquez da fine 2021 a oggi. In quel momento, però, l’iberico non era al 100% del suo potenziale, a differenza di quanto si presuppone sia ora. Ebbene, l’attuale MM93 non è certo un pilota finito; tuttavia non è neppure quel centauro capace di fare la differenza come era in passato.

Il sei volte Campione del Mondo della top-class ha dimostrato di poter ancora lottare per la vittoria, traguardo fuori portata nel 2022 e 2023. Però non ha alcun margine e, soprattutto, l’inquietante tendenza a cadere permane. Passi per quella di Portimao, figlia di un contatto con Francesco Bagnaia, ma quella di Austin ha ricordato tanto quelle della versione peggiore del catalano.

Nel weekend si corre “sul luogo del delitto”, ovvero il tracciato dove, nel luglio 2020, Marquez ha cominciato il suo calvario agonistico. Un attraversamento delle forche caudine del quale ancora non si vede la fine, sempre che ve ne possa essere una.

Il mezzo per vincere, ora, c’è. Il GP delle Americhe avrebbe potuto essere quello della rinascita. Ha viceversa rappresentato la conferma di come – verosimilmente e inesorabilmente – sia ormai stata imboccata la parabola discendente, a prescindere dalla moto cavalcata. A Marc il compito di testimoniare il contrario.