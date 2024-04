MotoGP, i precedenti di Bagnaia e Bastianini a Jerez. Pecco a caccia del tris, un solo acuto per “Bestia”

Il weekend del Gran Premio di Spagna 2024 è ormai alle porte per la MotoGP, con l’Italia che si aggrappa principalmente a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini per recitare un ruolo da protagonista nelle posizioni che contano. Andiamo dunque a scoprire i precedenti dei due compagni di squadra del team Ducati Factory sul tracciato andaluso nel Motomondiale.

Cominciamo da Pecco, che ha tutto sommato uno storico abbastanza positivo sul circuito intitolato ad Angel Nieto, dopo averci debuttato addirittura nel 2013 da sedicenne con un piazzamento nelle retrovie in Moto3. Il suo primo podio a Jerez arrivò poi nel 2016, sempre nella classe leggera, con un terzo posto, mentre l’anno successivo conquistò addirittura una splendida seconda posizione da rookie in Moto2.

Bagnaia archiviò una terza piazza nel 2018, per poi esordire in MotoGP la stagione successiva con un ritiro. Nel 2020, in cui si disputò eccezionalmente sulla pista andalusa un doppio appuntamento, raccolse un discreto settimo posto in gara-1 per poi perdere un podio ormai già in tasca in gara-2 (era 2° a pochi giri dalla fine) a causa della rottura del motore sulla sua Ducati. Le prime soddisfazioni in top class a Jerez sono più recenti, con la piazza d’onore del 2021 alle spalle del teammate Jack Miller e soprattutto con le due vittorie consecutive nel 2022 e 2023 resistendo rispettivamente a Fabio Quartararo e Brad Binder all’ultimo giro.

Risultati decisamente meno brillanti invece a Jerez per “Bestia”, che ha ottenuto un solo podio in tutta la sua carriera nel Motomondiale. Nel suo percorso quinquennale in Moto3 ha messo a referto due ottavi, due noni posti ed un ritiro. L’unico vero exploit del romagnolo in Andalusia si è materializzato in Moto2, con la netta vittoria nella seconda gara del 2020 davanti a Luca Marini e Marco Bezzecchi. In MotoGP infatti ha archiviato un ritiro da rookie nel 2021 ed un deludente ottavo posto nel 2022, mentre l’anno scorso non ha potuto partecipare causa infortunio.