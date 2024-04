MotoGP, Jorge Martin: “Voglio fare meglio dell’anno scorso a Austin, arrivo con fiducia”

A gonfie vele. Lo spagnolo Jorge Martin si presenta da leader del Mondiale 2024 di MotoGP nel terzo appuntamento del campionato. Il Circus delle due-ruote andrà in scena ad Austin, in Texas, e sul tecnico tracciato statunitense i piloti saranno particolarmente sollecitati dal punto di vista fisico. Una pista molto impegnativa, per le accelerazioni e le frenate particolarmente importanti.

Martin è pronto alla sfida: “Sono molto contento del mio inizio di stagione. Il mio obiettivo è fare meglio degli altri anni: l’anno scorso qui ho faticato molto, sarà una grande sfida e ci sono tanti rivali forti. Ma mi sento fiducioso e sto bene: l’anno scorso avevo un po’ di febbre ed ero in sofferenza, quest’anno spero di essere tra i migliori“, ha dichiarato in conferenza stampa il centauro iberico del Team Pramac.

Un avvicinamento al terzo round stagionale caratterizzato dall’acquisizione dei dritti da parte di Liberty Media della MotoGP: “Penso sia una grande notizia, Carlos Ezpeleta è molto contento. E’ grandioso se riusciremo a rendere questo sport più grande“, ha dichiarato Jorge.

Parlando poi di futuro, ci sono rumours che potrebbero riguardare la Pramac associata a Yamaha, da questo punto di vista Martin ha precisato: “Tutti sanno qual è la mia priorità, ma è presto. In ogni caso voglio un team ufficiale: anche se Pramac continuasse con Ducati, non credo resterei qui“.