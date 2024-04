MotoGP, Marc Marquez: “Una pole speciale, quando ho visto la pioggia ho capito che era la mia occasione”

Marc Marquez non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, abbiamo assistito ad una qualifica davvero emozionante. La pioggia caduta in mattinata, infatti, ha reso tutto imprevedibile, con il sole che è andato ad asciugare leggermente alcuni punti della pista. In poche parole, solo chi ha voluto osare ha centrato i crono migliori.

Il Cabroncito ha fatto segnare un ottimo 1:46.773 centrando la 93a pole position della sua carriera, con 271 millesimi su Marco Bezzecchi e 608 su Jorge Martin che completa la prima fila. Quarto Brad Binder a 957, quinto Fabio Di Giannantonio a 1.005, quindi è sesto Alex Marquez a 1.067 con Francesco Bagnaia che apre la terza fila a 1.189. Ottavo Franco Morbidelli a 1.343, nono Enea Bastianini a 1.589 quindi Pedro Acosta decimo davanti alle due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò.

Al termine della Q2 il nativo di Cervera ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una pole position sul bagnato è una cosa, ma sull’asciutto sarebbe meglio – sorride – Oggi quando ho visto che pioveva mi sono detto che poteva essere la mia occasione per centrare la partenza al palo. In queste condizioni non c’è tanta differenza tra moto e moto. Io poi mi sento bene con il set-up per cui sono davvero contento”.

A questo punto tutta la concentrazione va già verso la Sprint Race che prenderà il va alle ore 15.00: “Questa MotoGP attuale è strada. Non fai nemmeno in tempo a festeggiare una pole che devi già pensare alla Sprint Race. Fare la pole numero 93, un numero per me speciale, proprio qui a Jerez è splendido. Come potranno andare le cose? Penso che Martin partirà forte. La GP24 dà un qualcosa in più allo spegnimento dei semafori. Io proverò a essere concentrato sin da subito e fare la mia gara. Salire sul podio sarebbe davvero speciale”.