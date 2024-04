MotoGP, il video della caduta di Marc Marquez ad Austin: era al comando!

Marc Marquez è caduto quando mancavano dieci giri al termine del GP delle Americhe 2024, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Austin. Il centauro spagnolo si trovava al comando della gara in sella alla Ducati del Team Gresini, dopo aver battagliato in maniera strenua con Pedro Acosta, Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il sei volte Campione del Mondo nella classe regina inseguiva l’ottavo sigillo in Texas e aveva tutte le carte in regola per tornare sul gradino più alto del podio.

Marc Marquez ha perso il controllo dell’anteriore della proprio moto ed è caduto a terra. Grande delusione per l’iberico, che è rientrato mestamente ai box e ha marcato uno zero pesantissimo in ottica classifica generale. Lo spagnolo ha confermato di avere avuto dei problemi in frenata. La gara è stata poi vinta dal connazionale Maverick Vinales davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Marquez ad Austin mentre era al comando.