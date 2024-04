MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Jerez. Nessun successo per Martinator, 3 per il Cabroncito

Siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera andrà in scena una tappa di grande importanza. Saranno due sicuri protagonisti i padroni di casa Jorge Martin e Marc Marquez. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i precedenti dei due spagnoli nella gara di casa.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E JORGE MARTIN

2008 – Marc Marquez appena 15enne non si qualifica per il Gran Premo di Spagna della classe 125.

2009 – Il nativo di Cervera prende il via alla gara ed è subito terzo a 13.5 da Bradley Smith che vince la gara davanti a Sergio Gadea.

2010 – Arriva una caduta nel giro iniziale per il padrone di casa nella gara vinta poi da Pol Espargarò davanti a Nicolas Terol e Esteve “Tito” Rabat.

2011 – Ancora una caduta, questa volta al 10° giro ella gara di Moto2. Vittoria per Andrea Iannone davanti a Thomas Luthi e Simone Corsi.

2012 – Al secondo anno in Moto2 il classe 1993 centra uno splendido secondo posto a 241 millesimi da Pol Espargarò. Terzo Thomas Luthi.

2013 – Marc Marquez sbarca in MotoGP e, nella gara di casa, è secondo alle spalle di Dani Pedrosa (+2.487), quindi terzo un altro spagnolo, Jorge Lorenzo.

2014 – Nel filotto di 10 vittorie iniziali consecutive il numero 93 vince la sua prima gara di casa con 1.431 su Valentino Rossi e 1.529 su Dani Pedrosa.

2015 – Marc Marquez centra un altro secondo posto nella gara di Jerez alle spalle di Jorge Lorenzo, mentre è terzo Valentino Rossi. Jorge Martin dà il via alla sua carriera e chiude al 14° posto la gara di Moto3 vinta da Danny Kent davanti a Miguel Oliveira e Brad Binder.

2016 – Marc Marquez chiude al terzo posto la gara vinta da Valentino Rossi, mentre è secondo Jorge Lorenzo. Jorge Martin chiude anzitempo la sua gara di casa cadendo al 23° giro della corsa vinta da Brad Binder davanti a Nicolò Bulega e Francesco Bagnaia.

2017 – Marc Marquez è di nuovo secondo a 6.136 nella corsa dominata da Dani Pedrosa, terzo Jorge Lorenzo. Jorge Martin, invece, su Honda del team Gresini, non va oltre la nona posizione a 1.961 dalla vetta. Vince Aron Canet davanti a Romano Fenati e Joan Mir.

2018 – Arriva un’altra vittoria per Marc Marquez che domina davanti a Johann Zarco e Andrea Iannone. Ancora una caduta per Jorge Martin nel GP di Spagna della Moto3. Gara conclusa dopo 18 giri. Vince Philipp Oettl davanti a Marco Bezzecchi e Marcos Ramirez.

2019 – Di nuovo un successo per Marc Marquez che piega Alex Rins e Maverick Vinales. “Martinator” sale di categoria e passa in Moto2, ma arriva un’altra caduta a Jerez de la Frontera. Lo spagnolo esce di scena dopo soli 7 giri nella gara vinta da Lorenzo Baldassarri davanti a Jorge Navarro e Augusto Fernandez.

2020 – La tappa di Jerez è la prima dopo il Covid con due appuntamenti. Nella gara valevole per il GP di Spagna Marc Marquez cade e si frattura l’omero, quindi arriva un terzo posto per Jorge Martin alle spalle di Luca Marini e Tetsuta Nagashima. Nella gara valevole per il GP di Andalusia, invece, arriva un sesto posto a 11.9 secondi dalla vetta. Vittoria per Enea Bastianini davanti a Luca Marini e Marco Bezzecchi.

2021 – Jorge Martin sbarca nella classe regina ma salta la gara di casa dopo l’infortunio di Portimao. Marc Marquez corre ma non va oltre la nona posizione nella corsa vinta da Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli.

2022 – Gara disastrosa per Jorge Martin che non va oltre la 22a e ultima posizione ad oltre un minuto da Francesco Bagnaia che vince davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Chiude al quarto posto, invece, Marc Marquez.

2023 – Un anno fa “Martinator” centra la quarta posizione nella Sprint Race (vittoria per Brad Binder davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller), quindi si conferma nella gara lunga alle spalle di Francesco Bagnaia, Brad Binder e Jack Miller. Assente per infortunio, invece, Marc Marquez.