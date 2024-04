MotoGP, Pedro Acosta: “Jerez è uno dei miei circuiti preferiti. La RC16 va forte su questa pista”

In poche gare Pedro Acosta si è già tolto l’etichetta del rookie in MotoGP, sfoderando fin da subito delle prestazioni impressionanti e collezionando due podi consecutivi tra Portimao e Austin. Il 19enne murciano, dopo tre round, occupa addirittura la quarta posizione nel Mondiale a -26 dal leader Jorge Martin, a -5 da Enea Bastianini e a -2 da Maverick Viñales.

Nel fine settimana il “Tiburón de Mazarrón” proverà ad alzare ulteriormente l’asticella sulla pista di Jerez de la Frontera, andando a caccia magari del primo successo in top class in occasione del Gran Premio di Spagna 2024. Il giovane fenomeno della GasGas sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi del weekend andaluso, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita.

“La prima gara in casa arriva in un ottimo momento. Abbiamo appena conquistato due podi consecutivi e non vedo l’ora di correre a Jerez. Non ho pressione, quello che ho è la voglia di gareggiare davanti a quelli che sono probabilmente i migliori tifosi del mondo. I nostri obiettivi per questo fine settimana rimangono gli stessi di sempre, divertirci al massimo e cercare di continuare con questa dinamica di lavoro“, dichiara Acosta al sito ufficiale del team Red Bull GasGas Tech3.

“Jerez è uno dei miei circuiti preferiti, e inoltre il nostro test team ha provato molto qui, quindi sono sicuro che la moto andrà bene. Sappiamo anche che la RC16 si comporta bene su questa pista guardando ai risultati del 2023, e questo mi motiva ancora di più ad uscire e dare il massimo già da venerdì mattina nella prima sessione“, conclude il due volte campione iridato.