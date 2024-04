MotoGP, i precedenti di Bagnaia e Martin nel GP delle Americhe: per Pecco e Jorge vittoria solo nelle classi formative

La MotoGP si appresta a tornare in azione dopo due weekend di pausa (di cui una provocata dalla cancellazione del GP d’Argentina, annullato in inverno e mai più sostituito). Il terzo appuntamento stagionale sarà il Gran Premio delle Americhe, che si disputerà nel circuito di Austin, in Texas.

Entrato in calendario nel 2013, sostanzialmente subito dopo la sua edificazione, il riuscito Tilkodromo texano è diventato un appuntamento fisso per il Motomondiale. Negli ultimi 11 anni ha mancato l’appuntamento solamente nel 2020, a causa della pandemia, ma è tornato già nel 2021, quando è stato una delle poche gare extra-europee.

Ad Austin, Francesco Bagnaia e Jorge Martin non hanno mai vinto nella classe regina, ma si sono imposti nelle categorie formative. Curiosamente, hanno primeggiato in contemporanea! Le affermazioni dell’italiano e dell’iberico sono giunte nel 2018, rispettivamente in Moto2 e in Moto3. In top-class, il miglior risultato è un 3° posto per Pecco e un 5° per Martinator.

AUSTIN – I PRECEDENTI DI BAGNAIA

MOTOGP

2019 – 9°

2021 – 3° {Pole position}

2022 – 5°

2023 – Caduto nel GP; 1° nella Sprint {Pole Position}

MOTO2

2017 – 16°

2018 – 1°

MOTO3

2013 – 22°

2014 – 7°

2015 – Ritirato

2016 – 14°

AUSTIN – I PRECEDENTI DI MARTIN

MOTOGP

2021 – 5°

2022 – 8° {Pole Position}

2023 – Caduto nel GP; 3° nella Sprint

MOTO2

2019 – 15°

MOTO3

2015 – Ritirato

2016 – Ritirato

2017 – 2°

2018 – 1° {Pole Position}