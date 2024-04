MotoGP, Quartararo e la scelta di rimanere in Yamaha per mancanza di alternative. E in Ducati è bagarre per il posto di Bastianini

È ancora in fase di decollo il Motomondiale 2024, ma arrivano già voci di mercato per la stagione 2025 di MotoGP. La scelta da parte di Fabio Quartararo di rimanere in Yamaha ha scatenato quelli che possono essere i discorsi e i movimenti per il prossimo anno, con alcuni discorsi che andranno valutati soprattutto in Ducati.

Il rinnovo da parte di Quartararo con la Yamaha è apparso indubbiamente sorprendente, anche per le tempistiche con cui è arrivato. Il francese, campione del mondo nel 2021, è stato più volte critico negli ultimi tempi con la moto giapponese, sottolineando la sua non competitività ad alti livelli. La scelta quindi di proseguire questo sodalizio si può ricercare in una promessa di rinascita da parte di Yamaha, ma anche in mancanza di alternative credibili, visto che i sedili in Ducati appaiono esauriti, così come non c’è spazio neanche in KTM: l’Aprilia per il pilota transalpino non è stata considerata una collocazione all’altezza.

Ducati che per il 2025 ha già ufficializzato l’innesto di Fermìn Aldeguer che salirà quindi in MotoGP dopo la fine di questa stagione in Moto2. Per lo spagnolo si parla insistentemente di una sistemazione in Pramac, ma sarà da vedere la moto con la quale partirà: se davvero il giovane spagnolo si accaserà con la moto del team manager Gino Borsoi, ciò potrebbe favorire una partenza da parte di Jorge Martin verso il team ufficiale. La sella di Enea Bastianini al fianco di Francesco Bagnaia non è così solida e i nomi più accreditati per rimpiazzarlo sono proprio Martinator e Marc Marquez.

L’unica occasione per la “Bestia” per conservare il posto è fare una stagione di altissimo profilo dopo le grandi difficoltà dello scorso anno, ma il rinnovo del contratto ora come ora appare un’opzione piuttosto complessa: per lui ecco che potrebbero spuntare discorsi per approdare all’Aprilia, ma la moto di Noale segue da vicino anche Marco Bezzecchi. Un mosaico che deve ancora comporsi tassello per tassello specie tra le varie moto Ducati, ma non risulta difficile pensare che al fianco di Bagnaia ci sia un rivale a tutti gli effetti dalla prossima stagione.