F1, Charles Leclerc: “A Imola sfideremo la Red Bull da vicino”

Dopo il GP di Suzuka, l’ottimismo in casa Ferrari, per un buon inizio di stagione aumenta. Il terzo ed il quarto° posto di Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno fatto capire agli uomini in rosso di essere, al momento e senza ombra di dubbio, considerando anche la doppietta nel GP d’Australia, la seconda forza del campionato.

A tal proposito, intervistato da Sky Sport, Charles Leclerc ha detto: “In questo inizio di stagione stiamo facendo il massimo per massimizzare i punti. Quando arriveranno gli aggiornamenti credo che saremo in grado di sfidarli. Quello sarà il momento in cui li metteremo sotto pressione, sperando di sottrargli più punti possibili. E chissà, magari a fine anno avremo una bella sorpresa”.

Il fatto che quindi Carlos Sainz al momento appaia più in palla di lui, non spaventa minimamente Leclerc che, in generale, ha una visione ottimistica per il 2024. Ora sul calendario il prossimo appuntamento è quello del GP di Cina, previsto per il 21 aprile. A Shanghai la Ferrari vorrà essere ancora una volta competitiva, provando magari a stare più vicina alla Red Bull in qualifica.