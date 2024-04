MotoGP, Francesco Bagnaia: “Importante portare a casa punti anche in difesa, inizio simile al 2022”

Dopo l’ottavo posto nella Sprint Race, arriva anche una gara anonima per Francesco Bagnaia ad Austin nel Gran Premio delle Americhe. Pecco non è mai riuscito a trovare il feeling giusto ed è arrivato quinto, dietro a Jorge Martin e al suo compagno di squadra Enea Bastianini. Un weekend nel complesso negativo dopo il passo falso di Portimao.

Questa l’analisi del due volte campione del mondo a Sky Sport MotoGP: “Fino al sesto giro mi sentivo molto bene, in lotta per vincere, ma da lì in avanti ho dovuto cominciare a guidare in difesa, eravamo forti in frenata, ma per il resto avevo difficoltà, tante vibrazioni, mi si chiudeva tanto il davanti… Lavoriamo, cerchiamo di finire le gare anche in difesa e di fare il massimo come stasera e poi quando sarà il momento di attaccare, attaccheremo e ci faremo trovare pronti“.

Sulla scelta della gomma: “Stamattina volevamo usare la gomma della Sprint, abbiamo cercato di mettere qualche giro in più sulla soft e non è andata troppo male. La media non andava malissimo venerdì, ma a sinistra aveva un netto svantaggio. Non lo so se sarebbe andata meglio o no con la media, ma tant’è con la soft è andata in questa maniera. La moto 2023 era molto più semplice su questa pista, mentre quest’anno la moto è stata più fisica e ho durato molta più fatica. Questo circuito dipende da come ci si trova con la moto“.

Sulle sensazioni provate con la moto: “Ogni volta succede qualcosa che non era preventivata, quindi stiamo ancora scoprendo questa moto. Oggi Enea era più veloce, a me si è disintegrata la gomma davanti a destra, a sinistra vibrava tutto. Questo inizio di stagione è simile al 2022, bisogna cercare di lavorare e di trovare le giuste sensazioni, il nostro posto non è sicuramente arrivare quinti, ma arrivare davanti, quindi continuando a lavorare penso che potremo tornare a quei livelli. La moto di quest’anno ha più peso davanti rispetto a quello dell’anno scorso, bisogna trovare un po’ di feeling perché è molto diversa dall’anno scorso“.