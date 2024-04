MotoGP, Fabio Quartararo: “Una grande gara! Fare podio partendo dal 23° posto è stato speciale”

Fabio Quartararo festeggia dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. Quattordici piloti sono finiti nella ghiaia della pista andalusa e la classifica è stata stravolta giro dopo giro.

La vittoria è andata a Jorge Martin, abile a tenersi lontano dai guai, con 2.9 secondi di margine su Pedro Acosta, quindi 7.0 su Fabio Quartararo che tiene duro su Dani Pedrosa. Quinto Franco Morbidelli a 8.4, sesto Raul Fernandez a 15.8, settimo Marc Marquez a 18.1 (dopo che è caduto quando era al comando), ottavo Augusto Fernandez a 18.2, nono Miguel Oliveira a 18.4, mentre chiude la top10 Joan Mir a 18.5.

Al termine della gara su distanza ridotta il portacolori del team Yamaha Factory ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Partendo dal 23° posto penso sia stata una grande gara per me. La pista era molto insidiosa e ci sono state diverse cadute davanti a me, ovviamente, ma sono riuscito a fare il primo podio dell’anno nella Sprint. Farlo qui a Jerez è davvero speciale. Speriamo domani di fare ancora bene e divertirci come oggi”.