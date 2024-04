MotoGp, Fabio Di Giannantonio: “Uno dei migliori venerdì della stagione, spero nel sereno domani”

Un discreto venerdì per Fabio Di Giannantonio. Il centauro della Ducati VR46 ha ottenuto il passaggio diretto alla Q2 grazie al nono tempo di giornata in 1’36”536, a poco più di mezzo secondo da Pecco Bagnaia che ha ritoccato il record della pista. Giornata di riscossa per la scuderia di Valentino Rossi, che vede anche Marco Bezzecchi al quarto posto.

“Un ottimo venerdì, uno dei migliori dall’inizio dell’anno – afferma Diggia dopo le prove del venerdì. Ho avuto immediatamente un buon feeling anche se non sono stato perfetto sul time attack, ho trovato un po’ di traffico e la bandiera gialla. Ma non mi preoccupo, la Q2 era l’obiettivo“.

Di Giannantonio ha buone sensazioni in vista di domani: “Mi sento bene per domani, spero che non ci saranno scherzi da parte del meteo, vorrei un sabato all’asciutto“. Poi l’accenno sulla presenza del suo ‘capo’ Valentino Rossi, che era nei box durante le prove: “Avere Vale nel box è stato fighissimo, un grande onore. L’ho visto a bordopista, poi dopo il turno. Ho dato il massimo, avevo paura di fare brutta figura“.