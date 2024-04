MotoGP, Bagnaia sfida la pattuglia spagnola nelle qualifiche e nella Sprint del GP di Spagna

Si preannuncia una nuova sfida tra Italia e Spagna nel sabato di Jerez de la Frontera per le qualifiche e la Sprint del quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Le prove del venerdì hanno infatti promosso direttamente in Q2 solamente piloti azzurri (quattro) o iberici (sei), in attesa di capire chi conquisterà in Q1 gli ultimi due posti a disposizione per la fase finale della qualifica.

Gli unici apparentemente in grado di inserirsi in questo duopolio sono l’australiano Jack Miller e soprattutto il sudafricano Brad Binder con le KTM ufficiali, ma le primissime posizioni al momento sembrano difficili da raggiungere. Il più veloce di ieri si è rivelato quasi a sorpresa Francesco Bagnaia, finalmente efficace sin dal venerdì e molto competitivo sia sul giro secco che sul passo.

Pecco ha posto le basi per un fine settimana da assoluto protagonista almeno per il podio, dopo i passi falsi di Portimao e Austin, ma la concorrenza non manca e si preannuncia estremamente agguerrita soprattutto nel time-attack. Ambizioni elevate anche per i padroni di casa spagnoli Marc Marquez (fortissimo nei long-run) con la Ducati GP23 del team Gresini e Maverick Viñales (meno dominante del COTA, ma comunque in forma smagliante) con l’Aprilia.

Numerosi i candidati alla top3 in qualifica e nella Sprint Race, tra cui il ducatista leader del campionato Jorge Martin, l’Aprilia di Aleix Espargarò, la KTM GasGas del fenomenale rookie Pedro Acosta e la Ducati Factory di Enea Bastianini. Segnali di risveglio e buone sensazioni infine per i ducatisti italiani Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.