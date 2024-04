MotoGP, Enea Bastianini: “Gara difficile, a Jerez capita che si alzi acqua dall’asfalto”

Sabato difficile per Enea Bastianini. Il pilota in forza alla Ducati è stato infatti costretto al ritiro in occasione della Sprint Race del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2024 di MotoGP, a causa di una caduta arrivata in curva 5 mentre stava percorrendo il quartultimo giro.

Il ducatista, una volta arrivato in zona mista, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport Italia, concentrandosi principalmente sulla scivolata:

“E’ stata una gara difficile – ha detto Bastianini – qui a Jerez capita spesso che si formino questi patch sulla pista. In realtà in quel giro pensavo di aver fatto esattamente la stessa cosa del precedente, ma quando ho visto che c’era la chiazza non ho potuto fare niente“.

Bastianini ha quindi proseguito: “Serve guardare la moto 2 per capire le condizioni? Sicuramente, però è anche vero che la pista cambiava giro dopo giro. Qui capita che si alzi l’acqua dall’asfalto: a fine gara c’era infatti una chiazza che ad inizio non c’era. Poi, su Binder: “Ho provato ad attaccarlo subito ma non ce la facevo, ho aspettato un attimo ed ero pronto per attaccare di nuovo perché avevo capito dove tentare il sorpasso. Ma sono caduto prima“.