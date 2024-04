Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2024: Martin trionfa a Jerez, cadono Bagnaia, Bastianini e i fratelli Marquez

Finita nell’album dei ricordi la Sprint Race di Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Una giornata non facile per i piloti, iniziata sotto la pioggia e in cerca di feeling su un asfalto piuttosto scivoloso. I centauri, dopo un venerdì asciutto, sono stati costretti ad adattarsi al cambiamento di condizioni, dovendo mutare i propri riferimenti.

Agire con assetti e trovare la chimica giusta sul bagnato. È stata questa la necessità da parte dei rappresentanti della classe regina. Un circuito particolare Jerez, dedicato alla memoria di Angel Nieto. Una successione di curve strette e su cui i punti di sorpasso non sono semplici. Complicato, nello stesso tempo, è stato trovare il punto di frenata ideale su un asfalto così scivoloso con la pioggia.

Osservati speciali in questa Sprint erano Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in sella alle due Ducati ufficiali. I rappresentanti della squadra Factory di Borgo Panigale hanno cercato di difendere il vessillo italico dagli attacchi della “armata” spagnola, capeggiata da Jorge Martin, leader della classifica mondiale. Iberici desiderosi di far bene davanti al pubblico di casa e motivazioni a 1000, come nel caso di Marc Marquez e di Pedro Acosta, in sella alla Ducati Gresini e alla GasGas.

Una Sprint nella quale puntavano a far bene anche le Aprilia, con Maverick Vinales in grande forma dopo le super prestazioni di Austin (USA), e le KTM, con il sudafricano Brad Binder e Dani Pedrosa, presente in qualità di wild card, pronte a stupire.

CLASSIFICA SPRINT RACE GP SPAGNA MOTOGP 2024

1. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

3. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

4. Daniel PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

6. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

7. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

8. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

9. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

10. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

11. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

12. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

13. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI

14. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

15. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

16. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA

RITIRATI

Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI

Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM