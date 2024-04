MotoGP, duello Bagnaia-Marquez: l’ultimo giro con l’ansimante telecronaca di Guido Meda – VIDEO

Al termine di un testa a testa meraviglioso, Francesco Bagnaia ha battuto Marc Marquez a Jerez de la Frontera salendo sul gradino più alto del podio nel Gran Premio di Spagna 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. I due ducatisti hanno dato vita ad una gara memorabile, facendo anche un grande passo avanti in ottica iridata grazie alla caduta del leader Jorge Martin.

Pecco ha costruito la vittoria odierna sin dalla partenza, chiudendo il primo giro davanti a tutti dopo essere scattato dalla settima casella in griglia. Il campione del mondo in carica, superato poi da Martin a causa di una piccola sbavatura in staccata, ha messo sotto pressione lo spagnolo del Team Pramac che è poi scivolato in curva 6 a quindici giri dalla fine.

Nel finale Marc Marquez ha ripreso Bagnaia con un ritmo formidabile, provando il primo attacco a cinque tornate dal termine. Il torinese è stato in grado di rispondere colpo su colpo, effettuando degli ottimi incroci di traiettoria e resistendo fino alla bandiera a scacchi anche grazie ad un forcing conclusivo impressionante a gomme ormai finite.

Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro del duello per la vittoria tra Bagnaia e Marquez a Jerez con la telecronaca di Guido Meda:

VIDEO ULTIMO GIRO GP SPAGNA MOTOGP 2024

