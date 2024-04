MotoGP, Bagnaia caduto nella Sprint a Jerez: colpa di Binder? – VIDEO

La stagione 2024 per Francesco Bagnaia si sta trasformando sempre più in un incubo. Dopo i due weekend non eccezionali tra Portimao e Austin, il due-volte campione del mondo confidava in qualcosa di più dalla sua Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Oggi, nella gara su distanza ridotta, è successo di tutto. Ben 14 piloti sono caduti (11 non sono più ripartiti). Tra questi anche “Pecco” che è stato, suo malgrado, protagonista di un contatto in curva 1 con Brad Binder e Marco Bezzecchi. Il portacolori del team Ducati Factory stava gestendo l’inserimento in curva per attaccare poi il pilota romagnolo.

Nel mentre, il sudafricano del team Red Bull KTM, entrava con molto ottimismo decisamente stretto in curva 1. Morale della favola? Contatto prima con la gamba, quindi con la spalla, di Bagnaia e il campione del mondo finisce al tappeto. Brad Binder è stato riconosciuto colpevole del contatto, ma la direzione gara non ha voluto dargli penalità.

Andiamo, quindi, a rivedere quanto accaduto nella curva 1 di Jerez.

VIDEO: BAGNAIA CADUTO A JEREZ. COLPA DI BINDER?