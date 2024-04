Tutti giù per terra in MotoGP: Binder, Bastianini e i fratelli Marquez a terra uno dopo l’altro – VIDEO

La Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, è stata una delle più vibranti e incredibili di sempre. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. Quattordici piloti sono finiti nella ghiaia della pista andalusa e la classifica è stata stravolta giro dopo giro.

La vittoria è andata a Jorge Martin, abile a tenersi lontano dai guai, con 2.9 secondi di margine su Pedro Acosta, quindi 7.0 su Fabio Quartararo che tiene duro su Dani Pedrosa. Quinto Franco Morbidelli a 8.4, sesto Raul Fernandez a 15.8, settimo Marc Marquez a 18.1 (dopo che è caduto quando era al comando), ottavo Augusto Fernandez a 18.2, nono Miguel Oliveira a 18.4, mentre chiude la top 10 Joan Mir.

Tra le tante cadute, la più incredibile ha visto coinvolti ben 3 piloti (Brad Binder, Enea Bastianini e Alex Marquez). La particolarità però è che non sono andati a contatto l’uno con l’altro, ma sono finiti nella ghiaia di curva 5 essendo saliti su una chiazza di umido (era piovuto in mattinata) che ha fatto loro perdere il controllo della gomma anteriore. Non solo, poche curve dopo, è stata la volta anche di Marc Marquez, che stava comandando la gara.

Andiamo, quindi, a rivedere quanto successo a Jerez in pochi istanti.

VIDEO: LA CLAMOROSA SERIE DI CADUTE DI JEREZ