Motocross, GP Sardegna 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 6-7 aprile a Riola Sardo

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio di Sardegna 2024, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Motocross e primo dei tre appuntamenti sicuramente previsti quest’anno sul suolo italiano (potrebbero diventare quattro). Tra sabato 6 e domenica 7 aprile si gareggia sulla sabbia di Riola Sardo, una delle piste più impegnative dell’intero calendario.

Tutte le sessioni del weekend (incluse le categorie di contorno come la WMX e l’Europeo 125) saranno visibili in diretta streaming a pagamento su MXGP-TV, mentre le gare verranno trasmesse anche su discovery+ ed Eurosport.it (in tv tutte le run su Eurosport 2 tranne la prima manche della MX2). Ancora da definire il palinsesto di Rai Sport per la giornata di domenica.

OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale delle due gare della classe regina a Riola Sardo con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Sardegna 2024 per il Mondiale Motocross.

CALENDARIO GP SARDEGNA MOTOCROSS 2024

Sabato 6 aprile

Ore 16.35 Qualifying Race MX2 a Riola Sardo

Ore 17.20 Qualifying Race MXGP a Riola Sardo

Domenica 7 aprile

Ore 13.15 gara-1 MX2 a Riola Sardo

Ore 14.15 gara-1 MXGP a Riola Sardo – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 16.10 gara-2 MX2 a Riola Sardo – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17.10 gara-2 MXGP a Riola Sardo – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA GP SARDEGNA MOTOCROSS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 trasmetterà le due gare della MXGP e la seconda manche della MX2.

Diretta streaming: MXGP-Tv, mentre su Eurosport.it e discovery+ saranno visibili tutte le gare (su Sky Go, Now e DAZN la seconda manche della MX2 ed entrambe della classe regina).

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport