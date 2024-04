Moto3, GP Americhe 2024: Holgado sfida Alonso, attesa una risposta dagli italiani

Sta per cominciare il lungo weekend che ci porterà al GP delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena sul tracciato di Austin, in Texas. Un appuntamento molto importante che, si spera, comincerà a definire in modo più chiaro la situazione in ottica classifica piloti.

Al momento infatti al comando svetta “El Pistolero” Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo), leader con 45 punti, immediatamente seguito da David Alonso (Gasgas Aspar Team), secondo con 38. Proprio il sudamericano cercherà di mettersi nuovamente in carreggiata, puntando nuovamente al podio dopo aver centrato la quarta posizione in occasione del GP del Portogallo.

Per il colombiano si tratterà di un vero e proprio esame di maturità: il centauro dovrà infatti come sempre fare perno sulla sua più grande qualità, ovvero il killer istinct nei momenti di lotta, cercando di leggere nel miglior modo possibile le situazioni. Osservati speciali poi i tanti protagonisti del “gruppone”. Da Ivan Ortolà (MT Helmets MSI) a Colin Veijer (Husqvarna Instact GP) fino a Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (Boe Motorsports).

Attesa una risposta concreta dagli italiani, tutti attualmente al di sotto dei venti punti. La scossa potrebbe arrivare dalla MTA Team di Stefano Nepa o dalla CIP Green Power di Riccardo Rossi. Chiamati poi a una risalita Matteo Bertelle (Snipers Team) e Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), entrambi reduci da un inizio di stagione difficile. L’auspicio è chiaramente quello di provare a cancellare l’evento negativo dello scorso anno, quando nessun nostro pilota centrò la top 10, magari tornando a due anni fa, quando il podio fu occupato da Dennis Foggia e Andrea Migno, rispettivamente secondo e terzo.