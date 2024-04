MotoGP, GP Americhe 2024: numeri, statistiche, curiosità. Enea Bastianini unico non-spagnolo ad aver trionfato ad Austin

Il Motomondiale fa tappa in Texas, dove domenica 14 aprile si disputerà l’11ma edizione del Gran Premio delle Americhe. L’appuntamento non deve essere confuso con il GP degli Stati Uniti, tenutosi un paio di volte a Daytona negli anni ’60 e poi a Laguna Seca in due differenti stint a distanza di un decennio l’uno dall’altro (1988-1994 e 2005-2013).

Quella attuale sarà anche l’unica gara organizzata in terra Stars&Stripes, cionondimeno è legata all’autodromo dove si corre, ovverosia il Circuit of the Americas. Non è un caso che l’evento detenga l’attuale denominazione. Non si tratta del Gran Premio degli Usa, bensì di qualcosa di differente, intitolato a tutto il continente.

Quanto appena esposto potrà sembrare lezioso, ma in questo caso la forma è anche sostanza. Austin ha la propria corsa, che si chiama appunto “Grand Prix of the Americas”. Nel 2013 sembrava il classico escamotage per avere tre gare negli Stati Uniti (c’era anche Indianapolis). Viceversa con l’uscita di scena di Laguna Seca e Indy, è sparito anche il GP degli Usa, mentre quello delle Americhe continua a vivere.

GP AMERICHE – I DATI (MOTOGP)

ALBO D’ORO

2013 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2019 – RINS Alex [ESP] {Suzuki}

2021 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – BASTIANINI Enea [ITA] {Ducati}

2023 – RINS Alex [ESP] {Honda}

Elenco piuttosto monotono, n’est-ce pas? Di 10 edizioni, ben 7 sono state appannaggio di Marc Marquez, che detiene anche il record di vittorie consecutive (6). Come se non bastasse, in altri 2 casi ha primeggiato Alex Rins, il quale può peraltro vantarsi di essere l’unico ad aver trionfato con due moto diverse. A conti fatti, il solo successo sfuggito agli spagnoli è stato artigliato da Enea Bastianini due anni orsono.

Tra le Case, è evidente il dominio della Honda, che banalmente è l’unica azienda a essere passata per prima sotto la bandiera a scacchi con due centauri differenti.

Vincitore Sprint 2023.

BAGNAIA Francesco (Ducati)

I POLEMEN

2013 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2021 – BAGNAIA Francesco [ITA] {Ducati}

2022 – MARTIN Jorge [ESP] {Ducati}

2023 – BAGNAIA Francesco [ITA] {Ducati}

Situazione affine alle vittorie. Marquez è stato il più rapido sul giro secco nel 70% dei casi. Il ruolo di Rins è recitato da Francesco Bagnaia e quello di Bastianini è invece ricoperto da Jorge Martin.

GP AMERICHE – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2013 – TEROL Nicolas [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – LOWES Sam [GBR]

2016 – RINS Alex [ESP]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – LÜTHI Thomas [SUI]

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

Com’è diversa la categoria cadetta rispetto a quella regina! Dieci gare e dieci vincitori diversi. L’unico tratto in comune con la top-class è l’egemonia spagnola, seppur leggermente più annacquata (qui siamo a 5 affermazioni su 10 possibili). Tre i successi italiani (Morbidelli 2017, Bagnaia 2018, Arbolino 2022).

GP AMERICHE – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – FENATI Romano [ITA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – CANET Aròn [ESP]

2021 – GUEVARA Izan [ESP]

2022 – MASIA’ Jaume [ESP]

2023 – ORTOLA’ Ivàn [ESP]

La Spagna qui fa 6 su 10, ma l’unico centauro capace di ripetersi è un italiano. Parliamo di Romano Fenati nel biennio 2016-2017. Le sue sono anche le sole affermazioni del nostro Paese nella prima delle categorie formative.