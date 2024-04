Moto2, Ai Ogura in testa nella prima sessione di libere ad Austin, bene Celestino Vietti

È il giapponese Ai Ogura a primeggiare nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe ad Austin per quanto riguarda la Moto2. 2:09.218 per il nipponico che ha fatto segnare questo tempo praticamente sulla bandiera a scacchi, al termine di una sessione in cui comunque è stato continuo nei tempi.

Alle sue spalle Joe Roberts: l’americano, sulla pista di casa, è stato a lungo in testa, si è anche migliorato nel finale, ma non è riuscito a strappare il miglior tempo per appena 61 millesimi. Dopo c’è invece Alonso Lopez, con il crono di 2:09.359, in terza posizione con un buon ritmo.

Il miglior italiano è stato Celestino Vietti: un ottimo tempo da parte del centauro della Fantic, essendo a quattro decimi e mezzo da Ogura. Chiude la top 5 un altro spagnolo, ossia Sergio Garcia, a poco più di mezzo secondo di ritardo dal leader.

Tra gli altri italiani si segnala l’ottava posizione da parte di Dennis Foggia, tredicesimo invece Tony Arbolino a quasi un secondo: il Tiburon di Garbagnate sappiamo che è un animale da gara, ma sarebbe fondamentale anche un buon giro secco per poi giocarsi qualcosa di importante.