Moto3, la Spagna rincorre David Alonso nella FP del GP delle Americhe, 6° Bertelle, 11° Nepa

La Spagna bracca David Alonso nella classe più leggera. Il colombiano, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, ma nella top9 gli spagnoli sono addirittura 6 e confermano di essere la pattuglia più agguerrita della categoria.

Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas, di Austin (Texas), che presentava diversi punti nei quali ha visto una notevole riasfaltatura, abbiamo vissuto un turno regolare che però non ha chiarito i reali valori in pista. Capiremo qualcosa di più nella prossima sessione delle ore 20.10 italiane (le ore 13.10 locali) che avrà valenza anche di pre-qualifiche.

David Alonso (CF Moto Aspar) ha fatto registrare il tempo di 2:16.537 con 182 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) e 223 sul suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo). Quarta posizione per l’ennesimo iberico, David Munoz (KTM BOE), a 242 millesimi, mentre è quinto l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 634 davanti al nostro Matteo Bertelle (Honda Snipers) sesto a 723.

Settima posizione per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 819 millesimi dalla vetta, ottava per il suo connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard) a 824, mentre è nono l’ennesimo spagnolo, Ivan Ortolà (KTM MT), a 883. Decimo il giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 897 millesimi, 11° Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.061, quindi 12° il giapponese Talyo Furusato (Honda Asia) a 1.077 davanti al nostro Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.104. Si ferma in 19a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 1.897, quindi 23° Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 2.799 mentre è addirittura 26° e ultimo Riccardo Rossi (KTM CIP) a 3.176.