Sonego-Humbert oggi in tv, orario ATP Montecarlo 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Dall’eliminazione nelle qualificazioni agli ottavi di finale. Lorenzo Sonego è la bella storia del Masters1000 di Montecarlo: il ragazzo di Torino è stato ripescato con il forfait di Carlos Alcaraz ed è riuscito a battere Felix Auger-Aliassime, entrando tra i migliori 16 del torneo del Principato. Ora per lui il francese Ugo Humbert.

Il transalpino, numero 14 del tabellone, ha battuto al debutto n rimonta Federico Coria per 4-6 6-1 6-2, mentre è stato più semplice il suo compito con Zhang Zhizhen, superato di slancio per 6-1 6-4. Tra l’azzurro e il transalpino è bilancio in perfetta parità: due vittorie a testa, l’ultimo match risale al China Open dello scorso settembre con il francese vittorioso in tre set.

Il match tra Lorenzo Sonego ed Ugo Humbert sarà l’ultimo in programma sul Court des Princes, preceduto da Alex De Minaur-Alexei Popyrin, Miomir Kecmanovic-Grigor Dimitrov, Alex Zverev-Stefanos Tsitsipas ed il match tra il vincitore di Rune-Nagal e il vincitore di Kecmanovic-Dimitrov. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-HUMBERT ATP MONTECARLO

11 aprile

Court des Princes

alle 11.00: A. De Minaur-A. Popyrin

non prima delle 12.00: M. Kecmanovic-G. Dimitrov

A. Zverev-S. Tsitsipas

H.Rune/S. Nagal-M. Kecmanovic/G. Dimitrov

L. Sonego-U. Humbert

PROGRAMMA SONEGO-HUMBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.