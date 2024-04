Milano-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2024: orario gara-4, programma, streaming

Oggi giovedì 11 aprile (ore 20.30) si gioca Milano-Perugia, gara-4 della semifinale scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Prima occasione di chiudere la serie per i Block Devils, che vincendo staccherebbero il biglietto per la Finale, visto il vantaggio di 2-1 dopo la vittoria in gara-3. Ma i meneghini vogliono portare il tutto alla bella, e hanno dimostrato di poter battere i loro avversari.

Dopo una gara-2 epica domenica scorsa Milano ha sorpreso tutti con la partenza sprint nel primo set, ma poi Perugia, con la calma dei campioni, ha ribaltato il risultato mantenendo il fattore campo. Per i ragazzi di Angelo Lorenzetti quella di questa sera è la prima occasione per chiudere i conti, e iniziare a pensare alla serie che metterà in palio il titolo. La squadra di Roberto Piazza però non si vuole arrendere, e davanti al proprio pubblico è assai pericolosa. L’Allianz farà affidamento sul solito favoloso Paolo Porro in regia, che sta servendo la meglio le bocche da fuoco di Ferre Reggers, Yuki Ishikawa e Matey Kaziyski. Super sfida tra palleggiatori azzurri, dall’altra parte della rete ci sarà infatti Simone Giannelli, che orchestra un attacco da sogno. I bombardieri dei Block Devils, che hanno nella battuta un’arma micidiale, sono Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Plotnytskyi e Wilfredo Leon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Perugia, gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, mentre si potrà vedere in chiaro su RaiSport HD. OA Sport vi offrirà come sempre la Diretta Live testuale dell’intero match.

CALENDARIO MILANO-PERUGIA VOLLEY OGGI

Giovedì 8 aprile aprile

Ore 20.30 Semifinale scudetto, gara-4: Allianz Milano vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta TV su RaiSport HD

PROGRAMMA PERUGIA-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis e in chiaro; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.