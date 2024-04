A che ora Musetti-Seyboth Wild, ATP Madrid 2024: programma, tv, streaming, ordine di gioco

Lorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid nella giornata di venerdì 26 aprile. Sarà il primo incontro sul Campo 7, dove il programma si aprirà alle ore 11.00. Il tennista italiano affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild in un incontro di secondo turno che si preannuncia particolarmente insidioso. Il toscano sarà chiamato a dare il massimo sulla terra rossa della capitale spagnola se vorrà proseguire la propria avventura nel torneo.

Il 22enne, numero 29 al mondo, incrocerà il 24enne, numero 63 del ranking ATP. Lorenzo Musetti, reduce dall’ottavo di finale perso contro Novak Djokovic a Montecarlo e dal ko contro Carballes Baena all’esordio a Barcellona, proverà a rimettersi in carreggiata. Dall’altra parte della rete ci sarà il 24enne, numero 63 del ranking ATP che al primo turno ha regolato il russo Roman Safiullin. Non ci sono precedenti tra l’azzurro e il sudamericano, che si fronteggiano per meritarsi il sedicesimo di finale contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il kazako Alexander Shevchenko.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Seyboth Wild, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-SEYBOTH WILD

Venerdì 26 aprile

Ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Thiago Seyboth Wild – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-SEYBOTH WILD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.