Com’è piazzato Marcell Jacobs nel ranking mondiale? Cosa cambia dopo il 10.11: classifica cruciale per le Olimpiadi

Marcell Jacobs occupa il 15mo nel ranking mondiale dei 100 metri (in realtà comprensivo di tutta la velocità breve, visto che possono essere conteggiati anche i riscontri ottenuti su 50, 55 e 60 metri). Il Campione Olimpico vanta all’attivo 1.310 punti in una classifica che prende in considerazione i migliori cinque risultati ottenuti dagli atleti nel corso degli ultimi due anni.

Per il velocista lombardo valgono le seguenti prestazioni: la vittoria in finale agli Europei 2022 con 9.95 (1.394 punti), il successo nella semifinale continentale di due anni fa con 10.00 (1.276 punti), la semifinale dei Mondiali 2023 (12mo posto complessivo con 10.05, 1.289 punti), la settima piazza in Diamond League a Xiamen in 10.05 (1.299 punti) e il 10.08 corso a Zagabria lo scorso 10 settembre (1.294 punti, sua ultima prova prima di ieri sera). Facendo la media dei cinque riscontri si arriva proprio a 1.310.

La graduatoria è aggiornata al 23 aprile e non verrà rimodulata prima di mercoledì 1° maggio o di giovedì 2 maggio, dunque non è ancora stato valutato il secondo posto di Jacksonville con il crono di 10.11, al rientro in gara dopo 230 giorni. Ricordiamo che questa classifica è fondamentale anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: se un atleta non è riuscito a correre per almeno una volta in 10.00 (o meno) tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024, allora dovrà aggrapparsi a questa graduatoria per rientrare tra i 56 atleti che avranno diritto di presentarsi ai blocchi di partenza ai Giochi.

Lo statunitense Noah Lyles, Campione del Mondo dei 100 metri, svetta con quattro punti di vantaggio sul connazionale Christian Coleman, Campione del Mondo dei 60 metri. Il kenyano Ferdinand Omanyala è terzo davanti al botswano Letsile Tebogo e all’altro americano Fred Kerley. Marcell Jacobs è lontano 37 punti dalla top-10, chiusa dallo statunitense Cravont Charleston. Di seguito il ranking mondiale di World Athletics per quanto riguarda i 100 metri, aggiornato al 23 aprile.

RANKING MONDIALE 100 METRI (aggiornato al 23 aprile)

1. Noah Lyles (USA) 1.467 punti

2. Christian Coleman (USA) 1.463

3. Ferdinand Omanyala (Kenya) 1.418

4. Letsile Tebogo (Botswana) 1.404

5. Fred Kerley (USA) 1.397

6. Zharnel Hughes (Gran Bretagna) 1.395

7. Akani Simbine (Sudafrica) 1.379

8. Ackeem Blake (Giamaica) 1.373

9. Oblique Seville (Giamaica) 1.363

10. Cravont Charleston (USA) 1.347

11. Yohan Blake (Giamaica) 1.329

12. Kishane Thompson (Giamaica) 1.324

13. Marvin Bracy-Williams (USA) 1.324

14. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 1.311

15. Marcell Jacobs (Italia) 1.310