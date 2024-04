Maratona Milano 2024: risultati e classifica. Kipkosgei detronizza Kwemoi. Sigillo etiope tra le donne

La Maratona di Milano 2024 ha regalato grande spettacolo, con una partecipazione di oltre 8.000 podisti (record) di cui il 40% proveniva dall’estero. Il percorso presentava la novità della partenza e dell’arrivo in piazza Duomo, dopo tanti anni in corso Venezia. Per il resto tracciato ormai tradizionale che ha toccato diversi luogo simbolo come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, San Siro, City Life e il Portello.

Titus Kimutai Kipkosgei ha vinto la gara maschile con il tempo di 2h07:11. Il keniano ha piazzato una micidiale rasoiata negli ultimi due chilometri, dopo essere transitato al 38mo chilometro in coppia con l’ugandese Andrew Rotich Kwemoi. Il 36enne, che ha ritoccato di 35 secondi il personale siglato lo scorso anno a Vienna, ha lasciato sul posto l’avversario diretto, nonché campione uscente (lo scorso anno si impose nel capoluogo meneghino in 2h07:14).

Kipkosgei ha vinto con 24 secondi di margine nei confronti del connazionale Raymon Kipchumba Choge (2h07:35), che nel finale è andato a riprendere e a sorpassare lo stremato Andrew Kwemoi (terzo in 2h07:51, oggi costretto ad abdicare). Ampiamente distaccati gli etiopi Gerba Dibaba (2h08:25) e Barecha Geleto (2h08:26), mentre il turco Ilham Ozbilen è stato il migliore dei europei (sesto in 2h08:58). Giovanni Vanini il migliore italiano: 15mo in 2h25:07.

Sul fronte femminile si è imposta l’etiope Tigist Memuye Gebeyahu con il tempo di 2h26:31. La 29enne è rimasta sopra al personale di 2h24:23, riuscendo a ottenere una vittoria di prestigio al termine di una gara pazza. L’etiope Fantu Shugi Gelasa ha attaccato in solitaria nei pressi del 18mo chilometro e al 30mo aveva addirittura 1’46” di vantaggio su Gebeyahu, ma poi è crollata sulla lunga distanza ed è stata ripresa dalla connazionale negli ultimi due chilometri.

Secondo posto per la keniana Sophy Jepchirchir (2h27:11), terza proprio Gelasa in 2h30:51. La svedese Hann Lindholm è la migliore delle europee (settima in 2h38:34), appena davanti all’italiana Nadine De La Cruiz Aguirre (ottava in 2h52:07), decima Damiana Monfreda (2h54:41).