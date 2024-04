Maratona Milano 2024 oggi: orari, percorso, tv, chi parteciperà

Ancora poche ore di attesa prima della partenza ufficiale della Maratona di Milano 2024, in programma alle ore 8.30 in Piazza Duomo. Nuova location dunque per il via e per l’arrivo di una delle 42,195 km più importanti e veloci d’Italia, che conferma il percorso ad anello introdotto a partire dal 2015 per garantire maggiore velocità e scorrevolezza.

Attesi oltre 8 mila partecipanti, con una quota notevole di runner stranieri che si aggira attorno al 40%. I Paesi esteri più rappresentati sono nell’ordine Francia, Regno Unito, Belgio, Irlanda e Germania. Favorito d’obbligo al maschile l’ugandese campione in carica Andrew Rotich Kwemoi, che dovrà vedersela con l’etiope Tesfahun Akalnew Guangul e con il keniano Titus Kimutai Kipkosgei. Al femminile fari puntati sulle etiopi Kuftu Tahir Dadiso, Alemayehu Haimanot Shewe e Tigist Memuye Gebeyahu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Milano 2024. La competizione meneghina verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (dalle ore 10.00 in poi), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

CALENDARIO MARATONA DI MILANO 2024

Domenica 7 aprile

PROGRAMMA MARATONA MILANO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

